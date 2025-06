Genova, 19enne aggredisce un edicolante e rapina un panificio a Bolzaneto: arrestato

Genova – Le forze dell’ordine hanno arrestato un 19enne per tentata resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di farne commercio. Sabato notte il giovane, insieme a due coetanei non identificati, è sceso dal bus in Piazza Rissotto, nel quartiere genovese di Bolzaneto, e si è avvicinato ad un’edicola chiedendo insistentemente dei soldi al titolare.

La vittima ha tentato di chiamare i soccorsi, ma è stato aggredito dal 19enne che, nel frattempo, era riuscito ad introdursi nel negozio e a danneggiare il cellulare con il quale l’uomo stava provando a telefonare, per poi allontanarsi velocemente insieme agli amici.

Gli agenti che si stavano portando sul luogo dell’intervento hanno ricevuto un’ulteriore segnalazione di rapina in corso in un panificio adiacente l’edicola dove, proprio il 19enne, si era introdotto cercando di rubare qualcosa da mangiare.

Intimato dalla commessa di pagare quanto appena prelevato dal bancone, lui si è rifiutato, proponendole un involucro di sostanza stupefacente come scambio. Al rifiuto della donna, il giovane si è ulteriormente agitato e ha impugnato un coltello presente sul bancone, minacciandola. La donna è riuscita a disarmarlo e a contattare la Polizia di Stato che si trovava nelle vicinanze e che è giunta in soccorso.

Alla vista degli agenti ha lanciato a terra l’involucro di sostanza stupefacente cercando di disfarsene e ha spintonato a terra un operatore nel tentativo di fuggire.

I poliziotti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo e a fermarlo. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento al carcere genovese di Marassi.

A seguito della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile identificare il 19enne come il responsabile di entrambi gli episodi.

