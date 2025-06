Genova, ancora rifiuti ingombranti abbandonati a Sampierdarena: è polemica

Genova – Sono si fermano le polemiche dopo nuovi episodi di abbandono di rifiuti ingombranti per le vie di Sampierdarena. Un fenomeno che negli ultimi mesi è sempre più diffuso in città e che attira ancor più l’attenzione nella stagione estiva, quando i cattivi odori della spazzatura lasciata per strada tendono ad espandersi anche a decine di metri di distanza dai bidoni.

Questi oggetti ingombranti, tra l’altro, sono spesso d’intralcio alle persone che sono costrette a transitare in sedia rotelle o trasportando dei passeggini e che si trovano sulla propria strada degli ostacoli.

L’ultimo episodio di questo genere è avvenuto nelle scorse ore tra via dei Landi e via Monti, proprio nel quartiere genovese di Sampierdarena e, come spesso accade, le segnalazioni arrivano per lo più dai social.

Insieme alle segnalazioni arrivano poi le polemiche tra chi chiede maggiori controlli e pene più severe da parte delle autorità competenti e chi punta il dito verso i cittadini incivili.

