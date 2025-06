Genova, sindaca Salis registra primi 11 figli nati da coppie di donne

“A Genova i diritti non si misurano con l’orientamento sessuale”. Con queste parole la sindaca Silvia Salis ha commentato oggi la registrazione all’anagrafe cittadina dei primi 11 riconoscimenti per altrettanti bambini e bambine nati da coppie di donne secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale che riconosce pari diritti per i bambini nati da coppie eterosessuali e gay.

Le registrazioni sono avvenute questa mattina alla presenza della sindaca Silvia Salis, dell’assessore ai Servizi Demografici e Diritto di Cittadinanza Emilio Robotti e Ilaria Gibelli, avvocata di Rete Lenford e attivista Lgbtqia. Ad assistere ad una mattinata definita “storica” dalla stessa Salis, c’erano anche tutti gli assessori della giunta.

Un gesto concreto che arriva a seguito della storica sentenza della Corte costituzionale, la numero 68/2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto per la madre non biologica di riconoscere il figlio fin dalla nascita. Una pronuncia che ha ribaltato l’orientamento restrittivo seguito da molti Comuni negli ultimi anni e ha ristabilito il principio chiave per cui a prevalere deve essere l’interesse del minore.

Secondo quanto stabilito, impedire il riconoscimento della madre intenzionale viola il diritto fondamentale del bambino o della bambina ad una chiara identità giuridica, alla stabilità familiare e alla piena tutela da parte di entrambe le figure genitoriali.

In concreto, con il riconoscimento ufficiale arrivato questa mattina dalla sindaca Silvia Salis, da oggi anche a Genova le madri intenzionali non dovranno più affrontare lunghi iter di adozione per ottenere il riconoscimento legale dei propri figli e i bambini nati grazie alla PMA realizzata all’estero, avranno due madri e potranno essere iscritti all’anagrafe come figli di entrambe. Una giornata storica per il Comune di Genova che così dimostra una grande attenzione per un tema sociale sentito e discusso, ponendosi tra le prime amministrazioni in Italia ad applicare la sentenza della Corte.

«Oggi Genova ha scritto una pagina di storia. Per la prima volta, due madri sono state registrate all’anagrafe comunale- dichiara la sindaca Silvia Salis– È la fine di una contraddizione che finora riconosceva come genitrice solo la donna biologicamente legata alla propria figlia o al proprio figlio. Eravamo di fronte a un’esclusione ingiusta, come sancito dalla sentenza n. 68 della Corte Costituzionale. Genova oggi è tra le prime grandi città italiane a riconoscere entrambe le madri sin dalla nascita, con la convinzione che non si tratti solo di un atto amministrativo, ma di una dichiarazione di civiltà: è lo Stato che si ricorda di essere laico, giusto, moderno. A chi ha storto il naso rispondiamo che famiglia è dove si cresce insieme, dove si educa, dove si ama. Ogni famiglia deve avere la libertà di esistere, ogni bambino quella di essere riconosciuto. Dobbiamo avere la consapevolezza di vivere in uno Stato laico: la laicità non è una minaccia alla religione. È il suo presupposto. Il mio impegno, da donna, è affinché tutte le donne possano decidere del proprio corpo, della propria vita e della propria famiglia. Non pretenderò mai che la mia fede diventi un obbligo per chi crede in altro. La laicità è l’unica forma di giustizia che garantisce davvero il diritto di tutti. A Genova i diritti non si misurano con l’orientamento sessuale».

«Grazie alla Corte Costituzionale- dichiara l’assessore ai Servizi Demografici e Diritto di Cittadinanza Emilio Robotti – finalmente sono state spazzate via tutte quelle posizioni ideologiche che non solo mortificavano il diritto delle coppie omogenitoriali a veder affermato il diritto ad essere riconosciute genitori, ma impedivano soprattutto anche il pieno godimento dei propri diritti a bambine e bambini con due mamme. Costringendole, perché il minore avesse due genitori, a ricorrere allo strumento dell’adozione speciale, che rappresenta però una diminuzione dei diritti del minore ingiustificata, rispetto alla dichiarazione di maternità piena per entrambe le mamme. Ricordiamo che l’amministrazione precedente ha condotto una vera e propria battaglia giudiziaria contro queste mamme e queste bambine e bambini, in base a posizioni ideologiche che la Corte Costituzionale ha sconfessato. È bello che uno dei primi atti della sindaca e di questa nuova Amministrazione sia oggi quello di restituire a queste bambine e questi bambini un loro diritto».

«Dopo anni e anni di lotte nei tribunali da parte di Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno, finalmente è stato fatto un grandissimo passo: un bambino o una bambina figli di due madri avrà finalmente il diritto alla doppia maternità – spiega Ilaria Gibelli, avvocata di Rete Lenford e attivista Lgbtqia+- Questo grazie alla sentenza del 22 maggio di quest’anno della Corte costituzionale che elimina questa discriminazione. La strada però è ancora lunga, per evidenziare alcuni dei tasselli che mancano, ad esempio perché la sentenza non riconosce lo stesso diritto a due padri e perché l’accesso alla procreazione medicalmente assistita resta ancora vietata sia ai single che alle coppie dello stesso sesso. Sono convinta che le buone pratiche delle amministrazioni, come ha garantito la sindaca Salis, possano rendere le vite delle persone Lgbtqia+ meno difficili, garantendo loro un maggior benessere: bisogna partire dall’ascolto dei cittadini e delle cittadine e da lì trovare la giusta spinta per riuscire a cambiare quelle leggi nazionali che discriminano e che, pertanto, sono ingiuste».