La Spezia, tragico incidente in galleria: un morto e diversi feriti

La Spezia – Un tragico incidente è avvenuto nel corso del primo pomeriggio odierno, mercoledì nei pressi della galleria Marinasco a La Spezia.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma dalle primo informazioni sembrerebbe che almeno una persona sia morta a seguito dello schianto.

L’incidente avrebbe coinvolto inizialmente due auto, che si sono scontrate frontalmente e che sono andate a colpire altri veicoli in transito. Oltre alla persona deceduta, altre persone sarebbero rimaste ferite.

Sul posto sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure necessarie nei confronti dei feriti, trasportati all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine giunte sul luogo dell’accaduto hanno momentaneamente chiuso la galleria alla circolazione per favorire le operazioni di soccorso. Oltre alle testimonianze delle persone che hanno assistito al tragico incidente, per far luce su quanto accaduto dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella galleria.

Al momento la circolazione risulta ancora interdetta e pesanti ripercussioni sul traffico si registrano nella zona.

“Un tratto della strada statale 1 Var A variante di La Spezia è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Marinasco’, in provincia di La Spezia. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”, è quanto comunicato da Anas.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]