Savignone, un’auto si ribalta nella notte: grave una ragazza

Savignone (Genova) – Un grave incidente si è verificato nella notte nel territorio comunale di Savignone, lungo la Strada Provinciale 226. É accaduto intorno alla mezzanotte, quando una ragazza che stava percorrendo la strada a bordo della sua vettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Alcuni passanti hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri. Le condizioni della giovane, estratta dalle lamiere dell’auto dove era rimasta bloccata, sono apparse critiche fin da subito. Dopo le prime cure alle quali è stata sottoposta sul luogo del sinistro stradale, è stata trasportata in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

I militari dell’arma hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto in maniera autonoma e che non siano rimasti coinvolti altri veicoli.

