Savona, morto in casa da giorni nel quartiere di Legino

Savona – Saranno i rilievi del medico legale a chiarire le cause del decesso della persona trovata morta nel suo appartamento, ieri sera, nel quartiere di Legino.

A dare l’allarme i vicini di casa che da qualche giorno sentivano un forte odore provenire dall’appartamento e non vedevano il suo abitante da diverso tempo.

La chiamata al numero di emergenza 112 ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e quando i pompieri sono entrati nell’appartamento hanno subito capito cosa era successo.

In casa è stato infatti trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione della persona che risiedeva nell’immobile.

Apparentemente non c’erano segni di violenza e l’abitazione risultava chiusa dall’interno e quindi si pensa che la persona sia morta per cause naturali ma saranno gli esami medico legali a chiarire la situazione.

Resta l’amarezza per quanto avvenuto, con l’ennesimo caso di una persona che “scompare” per giorni e viene ritrovata ormai morta.