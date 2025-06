Sestri Ponente, tre cuccioletti di cinghiale per strada, l’appello

Genova – Tre cuccioletti di cinghiale apparentemente senza madre che stazionano tra le case nel quartiere di Sestri Ponente. Succede in via Fratelli Meldi dove, tra la strada e le aiuole, vivono ormai da qualche giorno i tre animaletti, sempre più disorientati e spaventati.

Sulle pagine social del quartiere è partito l’appello per salvarli ma che potrebbe in realtà trasformarsi in un terribile boomerang se, invece delle guardie ecozoofile o dei volontari di qualche associazione ambientalista, intervenissero gli enti preposti al controllo della fauna che non potrebbero prelevare i cinghialetti per rimetterli in Natura, (liberarli in un bosco) perché c’è il divieto di immissione di fauna selvatica e il rischio di propagazione della Peste Suina Africana e dovrebbe quindi sopprimerli – come altre volte è già successo – o consegnarli ad un destino ancor più crudele di un trasferimento in zone di addestramento cani da caccia dove – secondo quando più volte denunciato dalle associazioni di protezione animali – potrebbero finire a far da “prede” durante le sessioni di addestramento dei cani da caccia.

La vicenda inizia qualche giorno fa quando i residenti della zona notano i tre cuccioli, ancora con il manto striato e quindi molto piccoli, passeggiare tra la strada e le aiuole e poi sui marciapiedi. Una presenza anomala soprattutto perché nessuno vede la madre dei piccoli.

Dopo un paio di giorni iniziano le telefonate ai vari enti e alla polizia locale ma, apparentemente, non interviene nessuno e i cuccioli restano per la strada.

La pubblicazione di foto e video diventa virale e la segnalazione suscita una serie di commenti e discussioni tra chi, appunto, vorrebbe veder intervenire un “ente” preposto e chi sottolinea che la segnalazione potrebbe rappresentare una “condanna a morte” per i cuccioli.

(Foto di Roberta Dabbono)