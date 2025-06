Ventimiglia, violenza e minacce alla madre per avere soldi: arrestato un uomo

Ventimiglia (Imperia) – Minacciava la madre e la costringeva a consegnargli del denaro per uso personale. Per questo motivo, un uomo di 52 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine che hanno eseguito un mandato di custodia cautelare emesso dal Tribunale lo scorso 20 giugno.

L’arresto è stato possibile a seguito di una lunga e accurata attività d’indagine portata avanti dagli investigatori, i quali hanno lavorato per far luce sulla vicenda. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe a lungo minacciato la donna arrivando fino alla violenza al fine di estorcerle denaro.

I fatti sono avvenuti a Ventimiglia nelle scorse settimane e gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il 52enne è stato così arrestato e trasferito in carcere.

