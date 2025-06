Genova, beccato a camminare nudo per strada: denunciato un 30enne

Genova – A seguito di alcuni controlli svolti nei quartieri genovesi di Sampierdarena e Rivarolo, i Carabinieri hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate altre tre.

Un 30enne è stato denunciato perché, durante la notte, è stato beccato mentre camminava completamente nudo per strada. Alla vista dei militari dell’arma, ha cercato di opporre resistenza ma è stato prontamente bloccato.

Un 25enne, invece, è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una piccola dose di cocaina, detenuta per uso personale. Dovrà rispondere dell’accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Un 30enne è stato denunciato perché è stato beccato scagliare pietre nei confronti di alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia, il tutto senza apparente motivo. Anche lui ha tentato di opporre resistenza all’arrivo dei Carabinieri, ma è stato fermato.

Infine, un 50enne di nazionalità romena è stato arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania: l’uomo, condannato a due anni di reclusione per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest durante un controllo, si era reso irreperibile.

