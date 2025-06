Genova, gatto nel motore di un’auto, arrivano i vigili del fuoco

Genova – Si era infilato nel cofano di una vettura per nascondersi e non riusciva più ad uscire. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un bel gattone tigrato che, a Certosa, ha fatto intervenire i vigili del fuoco per poterlo salvare.

E’ successo in via Cadamosto dove il miagolio disperato dell’animale ha fortunatamente attirato l’attenzione dei passanti che hanno capito che era rimasto intrappolato ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato per oltre due ore per cercare di convincere il gattone, forse fuggito da un appartamento, a uscire dalla brutta posizione assunta negli spazi angusti del vano motore.

Una sistemazione “anomala” vista la stagione visto che, di solito, situazioni di questo tipo si verificano nei mesi freddi quando gli animali, attratti dal calore del motore, salgono dalle ruote per nascondersi nel cofano mettendosi in grande pericolo visto che è facile che l’automobilista non se ne accorga e sposti la vettura con il rischio di una fine ingloriosa per il felino.

Sempre oggi i vigili del fuoco hanno salvato anche un giovane esemplare di falco pellegrino caduto dal nido che si trova sul campanile della cattedrale di San Lorenzo, nel centro storico.