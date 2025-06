Autostrade, grave incidente in A10: traffico completamente in tilt

Aggiornamento 15:55 – Dopo un’iniziale chiusura del tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Pra’ per consentire l’intervento dei soccorsi, una delle due corsie è stata riaperta. Le code hanno raggiunto circa 7km di lunghezza.

Il bilancio sarebbe di cinque mezzi coinvolti (due auto e tre mezzi pesanti) e quattro persone ferite.

Genova – Non c’è pace per il traffico lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, dopo i disagi causati dalla chiusura del casello autostradale di Genova Pegli a causa di un camion in avaria.

Un grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Genova Pra’ e a rimanere coinvolti sarebbero diversi veicoli, tra i quali alcuni mezzi pesanti.

Al momento non si conosce la presenza di eventuali feriti, ma sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale.

Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico, che risulta bloccato con almeno 5 km di coda nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ e con Autostrade che consiglia l’uscita presso il casello di Genova Aeroporto. Sono decine le macchina e i mezzi pesanti che risultano al momento bloccati in coda.

Traffico anche in A10 nella direzione opposta e in A26 tra Masone e Genova Pra’, sempre in direzione del capoluogo.

