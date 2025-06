Genova, camion in avaria all’uscita del casello di Pegli: strada chiusa

Aggiornamento – Per evitare la formazione di ulteriori code, il casello autostradale di Genova Pegli è stato chiuso sia in entrata che in uscita. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla riapertura.

Genova – Traffico in tilt all’uscita del casello autostradale di Genova Pegli, situato lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, e ripercussioni sulla viabilità cittadina nelle zone di Multedo e Pegli. Il tutto a causa della presenza di un camion in avaria, che si è fermato proprio dopo esser uscito dall’autostrada in via Reggio.

Sul posto sono intervenuti i tecnici e gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e che momentaneamente hanno chiuso al transito il tratto della stessa via Reggio compreso tra lo svincolo autostradale e l’intersezione con via Antica Romana di Pegli.

Al momento sono in corso i lavori per ripristinare quanto prima la situazione e rimuovere il mezzo pesante che sta creando l’ingorgo. Per il momento non si segnalano ripercussioni sulla viabilità in Autostrada.

