Colle di Tenda riapre oggi dopo 5 anni, attesi benefici anche per la Liguria

Cuneo – Riapre oggi, dopo 5 anni di lavori, il traforo del Colle di Tenda. Un evento importante per il Piemonte ma che ha importanti riflessi anche sulla Liguria perché riapre, seppur a senso unico alternato, una delle vie di comunicazione più importanti con la Francia e un by-pass per il traffico pesante da e per la nostra regione e il porto di Genova.

All’evento partecipano rappresentanti del governo italiano e francese in ragione dell’importanza della via di comunicazione tra l’Italia e la Francia ed anche perché l’intero asse viario è stato oggetto – e lo sarà ancora nel futuro – di importanti investimenti nelle infrastrutture.

Il tunnel collega infatti la Valle Vermenagna e la Vallée de la Roya che sono state di fatto “isolate” per anni a causa dei lavori.

Il cantiere non è ultimato visto che resta da costruire il secondo tunnel che costituirà, nel progetto complessivo, il raddoppio della via di comunicazione.

La circolazione dei veicoli è prevista per domani, sabato 28 giugno, ma con limitazioni. Sarà infatti possibile il transito solo per veicoli fino a 3,5 tonnellate e con senso unico alternato regolato da un semaforo della durata di 30 minuti. Il limite massimo per la velocità sarà 70 km/h, ridotta a 50 km/h alle due estremità.

Il progetto originario prevedeva la costruzione di una nuova galleria accanto a quella storica, entrambe lunghe circa 3.200 metri. Una diretta verso la Francia e l’altra da allargare in direzione Italia.

La tempesta Alex nell’ottobre 2020, ha causato gravi danni sul versante francese, tra cui il crollo del viadotto storico sulla RD6204 e del viadotto appena costruito sul fosso della Cà. Questi eventi hanno reso necessaria una riprogettazione completa degli interventi sul lato francese, oltre a misure di sicurezza e monitoraggio del versante.

Ieri il Mit aveva annunciato la richiesta di commissariamento delle opere di ripristino e messa in sicurezza dei collegamenti fra Italia e Francia sul Colle di Tenda, in modo da coordinare con maggiore efficacia con le autorità transalpine gli interventi necessari a garantire il recupero della piena funzionalità di ferrovie e strade”.

“Dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi con gli uffici preposti di Anas e Rfi sugli ingenti danni riportati nell’area di Colle di Tenda, investita dagli eventi alluvionali verificatesi tra il 2 e il 3 ottobre scorso – ha spiegato la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli – è mia intenzione chiedere il commissariamento del versante italiano, affinchè si possa procedere con celerità agli interventi di ripristino e al lavoro di coordinamento già in essere con i tecnici dell’area di competenza francese”.

“Per quello che è stato possibile riscontrare fino ad oggi, ci sono stati numerosi danni alle infrastrutture, lungo la valle Vermenagna in Italia e la valle della Roya in Francia, che determinano estreme difficoltà nei collegamenti con l’area del cantiere della galleria in fase di realizzazione, nonché nel tunnel esistente, ricoperto da detriti per circa un metro. La priorità – ha puntualizzato la ministra – è ristabilire il prima possibile i collegamenti viari e ferroviari di quest’area”.

