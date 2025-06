Domani torna la Sagra delle Trofie a Sori, il programma

Sori (Genova) – Domani torna la celebre Sagra delle Trofie a Sori, giunta ormai alla 38a edizione. L’evento viene organizzato dalla Pro Loco di Sori in collaborazione con il Pastificio Novella.

L’inizio è previsto a partire dalle ore 17, con il laboratorio delle trofie fatte a mano, mentre dalle 19 scatta l’apertura degli stand gastronomici. Alle ore 21 scatta la serata musicale.

Ecco, di seguito, il programma:

“Torna la Sagra delle Trofie a Sori – 38ª Edizione!

Sabato 28 giugno, vi aspettiamo per una giornata di gusto, tradizione e musica!

Ore 17:00 – Laboratorio di trofie fatte a mano

Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici

Ore 21:00 – Musica in spiaggia con “Gli Anni d’Oro”: un mix travolgente dei successi di Vasco, Ligabue e 883.

Non mancare: profumo di basilico, mare e buona musica ti aspettano a Sori!”, scrivono i canali social della Pro Loco di Sori.

