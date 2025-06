Genova, perde il controllo dell’auto in pieno centro e fa strage di veicoli parcheggiati

Genova – Un incidente si è verificato nel corso della tarda mattinata odierna, venerdì 27 giugno, in Viale Brigata Bisagno, in pieno centro a Genova.

Qui un’auto che stava percorrendo la strada in direzione nord ha improvvisamente sbandato, andando ad impattare con almeno quattro veicoli che si trovavano parcheggiati alla propria sinistra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite e anche il 39enne che si trovava alla guida dell’auto che ha sbandato avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale.

Restano da chiarire le cause che hanno portato l’uomo a perdere improvvisamente il controllo del mezzo e a fare ‘strage’ dei veicoli in sosta.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari a chiarire quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona. Inoltre, sono state avviate le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

