Imperia, incidente auto-moto: intervento dell’elicottero

Imperia – Un incidente si è verificato poco dopo le ore 10 di questa mattina in corso Giuseppe Garibaldi, in centro ad Imperia. A scontrarsi sono state una macchina e una moto e ad avere la peggio è stata la persona alla guida del mezzo a due ruote, sbalzata con violenza sull’asfalto e rimasta ferita.

Si tratta di un uomo di 45 anni, il quale è stato sottoposto alle cure dei sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. Per velocizzare le operazioni di soccorso e il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero.

Inoltre, sono posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

