Piscine di Albaro, polemiche per la foto con Mussolini

Genova – Una foto delle piscine di Albaro inaugurate da Benito Mussolini per celebrare la storia del celebre impianto sportivo genovese. Sta suscitando polemiche e discussioni l’esposizione, nella struttura, di una immagine che ritrae il duce mentre percorre in auto da parata l’anello sportivo dell’impianto di Albaro, accolto da folla festante e tanti saluti romani come nella peggiore iconografia fascista.

La foto, proveniente dall’archivio Luce è stata usata per una raccolta di immagini collegate alla storia dell’impianto ma sono in molti ad essersi domandati se fosse proprio opportuno esporre – tra le tante esistenti anche di quella giornata – proprio quella nella quale Mussolini passa in parata, a bordo di un’auto dell’epoca, sotto le gradinate dello “stadio del nuoto”, salutato da una folla festante e dove si scorgono distintamente tanti saluti romani.

Il pubblico si è prontamente diviso in diverse fazioni e principalmente tra chi sostiene che non vi sia alcuna offesa o motivo di contestazione perché si tratta di una sorta di “raccolta storica” e chi invece lo considera un insulto alla città, medaglia d’oro della Resistenza e dalla lunga storia anti-fascista.

(foto sopra, dell’Archivio Luce, la visita di Mussolini, sotto l’esposizione delle immagini)