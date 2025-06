Recco, tentato furto in un’abitazione: denunciati due 22enni

Recco (Genova) – Due giovani di 22 anni sono stati denunciati dai Carabinieri per il tentato furto in un’abitazione e il possesso ingiustificato di chiave alterate o grimaldelli.

La segnalazione ai militari dell’arma è giunta direttamente da alcuni abitanti di un palazzo situato in via Veneto, che avevano riscontrato la presenza sospetta di due persone che si aggiravano intorno ad un appartamento.

I Carabinieri sono così giunti sul posto, hanno individuato i due e, dopo averli sottoposti ad una perquisizione domiciliare, li hanno trovati in possesso di alcuni oggetti atti allo scasso.

Nei loro confronti è scattata la denuncia, mentre sono iniziati gli accertamenti da parte degli inquirenti che stanno verificando se ai due si possono attribuire anche altri furti all’interno di abitazioni avvenuti nella zona negli ultimi mesi.

