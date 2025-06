Taggia, fiamme in una serra, arrivano i vigili del fuoco

Taggia (Imperia) – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito, nel primo pomeriggio, per l’incendio divampato nel locale tecnico di una serra in regione Corneo, nel comune taggiasco.

Il fumo e poi le fiamme sono state avvistate da residenti che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo con il supporto dell’auto botte.

Accertato che all’interno della struttura non c’erano persone sono iniziate le operazioni di spegnimento ed il pronto intervento della squadra intervenuta ha fatto in modo che l’incendio non si propagasse a strutture limitrofe limitando i danni.

Spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire alle cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

