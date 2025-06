Alassio, grave incidente sull’Aurelia Bis, ferito motociclista

Alassio (Savona) – Grave incidente, questa mattina, intorno alle 8, sulla strada statale Aurelia Bis, nei pressi dell’ultima galleria in direzione ponente.

Secondo le prime informazioni un uomo di circa 55 anni in sella alla sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per cause ancora da accertare e sarebbe finito a terra.

Nell’impatto con il terreno il motociclista ha riportato diverse ferite e sospette fratture e sul posto è intervenuta l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Alassio.

L’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito con urgenza, in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corna di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità anche se, al momento, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

