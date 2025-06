Bollino arancione per caldo opprimente in Liguria

Liguria stretta nella morsa del caldo torrido e a tratti opprimente e non si attenua l’ondata di calore che in questi giorni sta interessando tutta la regione.

Sia per la giornata di oggi, sabato 28 che per domenica 29 giugno, l’allerta è stata aumentata ad ondata di calore livello 2, quindi al bollino arancione per la città di Genova ed entrano in azione i provvedimenti della Protezione civile previsti in situazioni come queste.

Scatta anche l’ordinanza della Regione Liguria che vieta il lavoro all’aperto dalle 12,30 alle 16.

Il tempo stabile e soleggiato e l’afa fanno salire le temperature ben oltre i 30 gradi e l’umidità dell’aria aumenta il calore percepito peggiorando ancor più la situazione.

Ancora una volta l’invito – rivolto in particolare ad anziani e bambini – è quello a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione dei cibi e dei farmaci.

