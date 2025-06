Festa di San Pietro a Genova, ecco come cambiano le linee dei bus

Genova – Domenica 29 giugno torna la Fiera di San Pietro alla Foce e cambiano i percorsi delle linee degli autobus 20, 607 e 608

Con la chiusura al traffico veicolare di un tratto di corso Torino per la Fiera di San Pietro AMT modifica i percorsi delle linee degli autobus che passano nella zona.

• Linea 20

Direzione levante: i bus, giunti in via Cadorna, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Marconi, via Rimassa dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione ponente: bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Rimassa, proseguiranno per via Morin, via Rimassa (direzione mare), corso Marconi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, via Cadorna dove riprenderanno percorso regolare.

• Linea 607

Direzione levante: i bus, giunti in viale Duca d’Aosta, proseguiranno viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Marconi dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per corso Marconi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta dove riprenderanno percorso regolare.

• Linea 608

Direzione levante: percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per corso Marconi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta dove riprenderanno percorso regolare.