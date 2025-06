Genova, auto ribaltata in via Cabella a Castelletto

Genova – Ancora un’auto ribaltata sulle strade cittadine. Questa volta è successo a Castelletto, intorno alle 13, all’incrocio tra via Cabella e via Mura di San Bernardino.

L’auto condotta da una donna ha improvvisamente perso il controllo per poi ribaltarsi colpendo alcune auto posteggiate.

La donna alla guida è uscita sotto choc dal veicolo insieme ad un’altra persona ed una bambina che è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Gaslini per accertamenti..

I passanti hanno chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Rimessa sulle ruote la vettura sono iniziati gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto considerando che non risultano al momento altri veicoli coinvolti.

(foto di Archivio)