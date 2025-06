Genova, la sindaca Salis conferisce deleghe a 5 consiglieri comunali

Genova – La sindaca Silvia Salis ha conferito alcune deleghe a cinque consiglieri comunali che si occuperanno di specifiche materie nel loro mandato fiduciario.

Alla consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi la sindaca Salis ha conferito la cura degli specifici interessi in materia di “Individuazione di piani di promozione, organizzazione e di gestione della manifestazione della 97° Adunata dell’Associazione Nazionale degli Alpini, che si svolgerà nell’anno 2026, funzionali a ospitare l’evento sul territorio cittadino” nell’ambito della funzione relativa a “Grandi eventi”, a sé riservata con proprio provvedimento n. 184 dell’11/06/2025.

Al consigliere comunale Lorenzo Garzarelli la sindaca ha affidato la delega per la cura degli specifici interessi in materia di “Predisposizione di un modello organizzativo, di gestione, di realizzazione e di promozione, secondo principi di efficienza, dei principali eventi, anche di carattere sportivo, a livello locale” nell’ambito della funzione relativa a “Grandi eventi”, a sé riservata con proprio provvedimento n. 184 dell’11/06/2025.

Alla consigliera comunale Francesca Ghio è stato affidato l’incarico relativo alla “Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica amministrazione in tema di tutela degli Animali e Politiche per i Giovani” e alla “Promozione di azioni atte a migliorare la sostenibilità e la giustizia delle economie legate alle politiche del cibo” nell’ambito delle funzioni relative alle materie “Animali” e “Politiche per i giovani”, a sé riservate dalla sindaca con proprio provvedimento n. 184 dell’11/06/2025

Al consigliere comunale Mohamed Kaabour la cura degli specifici interessi in materia di “Individuazione di piani di coordinamento e sviluppo delle relazioni internazionali istituzionali dell’Ente e predisposizione di progetti di cooperazione internazionale funzionali allo scambio di esperienze e alla promozione del territorio a livello globale” relativamente alla funzione di “Relazioni internazionali” a sé riservata con proprio provvedimento n. 184 dell’11/06/2025

Al consigliere comunale Enrico Vassallo è stata affidata la delega alla cura degli specifici interessi relativamente alla “Realizzazione di progetti specifici e pianificazione di interventi volti a garantire la stabilizzazione e la valorizzazione dei versanti delle vallate cittadine” per l’attività relativa alla tutela e sviluppo delle vallate

Ogni incarico, coordinato dalla sindaca Salis, sarà svolto in diretto raccordo con le civiche Direzioni e gli altri soggetti dell’Amministrazione competenti per materia, operando, inoltre, in stretta connessione con l’Area Gabinetto del Sindaco per il corretto rapporto con i diversi soggetti istituzionali coinvolti.