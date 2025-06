La Spezia, trasportava turisti senza i necessari permessi, denunciato

La Spezia – Offriva ai turisti e alle famiglie in viaggio con le crociere, il trasporto nelle principali località turistiche ma non aveva i necessari permessi ed autorizzazioni. Un autista di origini coreane è finito nei guai nell’ambito dei controlli eseguiti dalla polizia locale sul fenomeno dell’abusivismo nel settore turistico ed in particolare in quello de noleggio con conducente (NCC).

L’uomo, alla guida del suo mezzo attrezzato per i trasporto dei turisti è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria e si è scoperto che stava trasportando un gruppo di crocieristi connazionali che hanno raccontato agli agenti di aver pagato 120 euro a testa per poter essere trasportati in visita nei luoghi più belli della città e della provincia. Un lavoro che l’uomo non poteva svolgere perchè non in regola con permessi e autorizzazioni.

Gli agenti hanno sequestrato il mezzo e sanzionando l’autista con multe decisamente salate.

Un provvedimento che segue quelli già attuati nelle scorse settimane, in particolare nella zona di Largo Fiorillo, punto di arrivo dei croceristi.

Nel dettaglio, gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa, impegnati in un servizio di controllo mirato, hanno fermato il mezzo privato utilizzato per il trasporto di cinque turisti sudcoreani, ignari delle gravi irregolarità del servizio a cui si erano affidati.

Dagli accertamenti è emerso che l’autista, anch’egli sudcoreano e residente a Firenze, non solo non era in possesso dei requisiti necessari per svolgere il servizio, ma conduceva il mezzo di proprietà di un connazionale per conto del quale svolgeva abitualmente l’attività di autista a pagamento, in totale assenza delle autorizzazioni previste per l’esercizio del servizio pubblico non di linea.

A seguito delle verifiche, sono state elevate diverse sanzioni sia a carico del conducente che del proprietario del veicolo, in particolare per l’esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente, guida senza la prescritta abilitazione professionale e mancata iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, ulteriore infrazione contestata in base alla Legge regionale ligure in materia.

La somma di tutte le sanzioni va da un minimo di 3.230 euro ad un massimo di 13.982 e verrà decisa in parte dal Prefetto della Spezia cui sono stati trasmessi tutti gli atti inclusa la patente del conducente, immediatamente ritirata, che sarà sospesa per un periodo che va da due a otto mesi.

Il veicolo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo presso una struttura di Firenze, in vista della confisca definitiva che lo farà confluire nel patrimonio dello Stato.