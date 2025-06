Chiavari, addio a Gabriella Andraghetti presidente del Banco Alimentare

Chiavari in lutto per la morte di Gabriella “Lella” Andraghetti, presidente regionale dell’associazione Banco Alimentare.

La donna, molto conosciuta nel settore del volontariato e non solo era stata colpita da un male terribile.

Familiari ed amici si riuniranno domani, lunedì 30 giugno, alle 19.10 per il rosario mentre il funerale verrà celebrato martedì mattina, alle 10.30, nei chiesa dei frati Cappuccini di viale Tappani.

“Non alla pietra tocca fissare il suo posto, ma al Maestro dell’Opera che l’ha scelta” (Paul Claudel, Annuncio a Maria): nel 2005 Gabriella Andraghetti “Lella” aveva scelto queste parole per il giorno della posa della prima pietra della costruzione del magazzino di Genova del Banco Alimentare della Liguria. Alla sua realizzazione avevano contribuito donatori pubblici e privati, grazie alla stima e alla fiducia ottenute in anni di lavoro e dedizione.

Una storia iniziata nel 1996, anno di fondazione del Banco Alimentare della Liguria, da Gabriella Andraghetti a supporto di tante strutture caritative operanti sul territorio per il sostegno alimentare alle persone più povere e fragili.

“Proprio oggi – scrivono gli operatori del Banco Alimentare – queste parole da lei scelte tornano alla nostra mente a sottolineare il significato del suo impegno gratuito e continuativo di questi trent’anni. Chi l’ha conosciuta sa che con il suo carattere a volte un po’ schivo si impegnava con tutta se stessa in quello che faceva con l’attenzione a tutte le persone, senza aspettarsi o attendere un tornaconto o un ringraziamento: ogni particolare è importante affinché “il bene sia fatto bene” nella consapevolezza che “è difficile fare il bene senza volersi bene”.

“Il suo “sì” alla richiesta di amici di avviare quest’opera anche in Liguria – proseguono al Banco Alimentare – è stata la risposta fiduciosa a Qualcuno che Lella ha incontrato e sempre riconosciuto e vissuto nella Chiesa e nel carisma di don Luigi Giussani.

La storia vissuta con Lella in questi trent’anni nella ricerca di far diventare concreto il motto del Banco Alimentare “condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è piena certo di fatiche ma anche ricca di tanti incontri e fatti accaduti. I tanti momenti di difficoltà si sono sempre rivelati come occasioni inattese di aiuto e crescita per il Banco Alimentare”.