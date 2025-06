Diano San Pietro, migliora ciclista caduto nella scarpata

Diano San Pietro (Imperia) – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del 31enne precipitato in una scarpata, ieri pomeriggio, mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale 36.

Un volo di una decina di metri che poteva avere ben altre conseguenze.

Fortunatamente la scena è stata vista da passanti che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce d’Oro di Cervo.

L’uomo è stato recuperato dalla scarpata e immobilizzato sulla speciale barella anti trauma spinale e issato sino alla strada dove è stato stabilizzato dal personale medico-sanitario e trasferito in elicottero sino al pronto soccorso del’ospedale.

I medici hanno riscontrato un trauma spinale e diverse ferite sul corpo ed hanno attribuito il codice giallo di media gravità.

Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità ma, al momento, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

