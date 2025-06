Vallecrosia, fiamme in un appartamento, un ferito

Vallecrosia (Imperia) – Molta paura, tanti danni e una persona leggermente intossicata dal fumo. E’ il bilancio dell’incendio divampato nella notte Fiamme nella notte in un appartamento dove vive un 50enne.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2 nella cucina e si sono rapidamente estese nell’appartamento. L’allarme è scattato intorno alle due con le chiamate al numero di emergenza 112 dell’uomo e dei vicini che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dalle finestre dell’immobile.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’uomo, che presentava i sintomi di intossicazione da fumo e poi hanno spento le fiamme evitando che si propagassero ad altre abitazioni.

Sul posto anche l’ambulanza della Croce Azzurra che ha stabiizzato la persona leggermente intossicata e l’ha trasportata in ospedale per accertamenti.

In corso la bonifica del locale e le prime indagini per risalire alle cause del rogo. L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.