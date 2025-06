Incidente sull’Autostrada A7, tre feriti

Genova – E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 7, sull’autostrada A7 Genova Milano.

Per cause ancora da accertare due automezzi si sono scontrati in direzione nord, nei pressi della diramazione con la A12.

Nell’impatto, molto violento un veicolo si è parzialmente incastrato sotto l’altro.

Le due persone presenti sulla prima automobile, due ragazze, sono rimaste illese nell’impatto.

Sull’altro veicolo, un Doblò, viaggiavano invece quattro passeggeri, tutti operai fra i 30 e i 40 anni.

Uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per abrasioni e traumi conseguenti allo scoppio degli airbag, un altro ha riportato lesioni non gravi ad un polso ed è stato portato in ospedale per accertamenti e un altro ancora è in ospedale per un trauma al torace da schiacciamento contro la cintura di sicurezza.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca Genovese, della Misericordia Genova Centro e della Croce Blu Castelletto.

Sul posto anche la Polizia Stradale per cercare di limitare i disagi per il traffico e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni per il traffico sino alla conclusione delle operazioni di rimozione dei veicoli.