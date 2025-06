Tragedia a Lerici, uomo morto in un incendio nel suo appartamento

Lerici (La Spezia) – Una tragedia si è consumata nel corso del tardo pomeriggio di ieri a Lerici, nello spezzino, dove un uomo di circa 80 anni è morto in un incendio che è divampato nel suo appartamento.

L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini, che hanno notato anche da decine di metri di distanza una densa coltre di fumo nero uscire dalle finestre dell’appartamento.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono andate avanti a lungo, fino alla scoperta della presenza dell’anziano ormai senza vita per il quale non si è potuto far altro che constatare il decesso.

Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio: l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un cortocircuito alla rete elettrica, ma al momento non si esclude nulla.

