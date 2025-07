Autostrade, incidente in A12: giovane in gravi condizioni, traffico bloccato

Genova – Un grave incidente è avvenuto nel corso della mattinata odierna, martedì 1 luglio, lungo l’Autostrada A12. É accaduto nel tratto compreso tra il casello di Genova Nervi e quello di Recco.

Secondo quanto ricostruito, una macchina e un furgoncino si sarebbero scontrati e l’impatto sarebbe stato molto violento.

Ad avere la peggio un giovane che si trovava a bordo della macchina, rimasto gravemente ferito nell’impatto e soccorso dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto. I medici hanno prestato le prime cure nei suoi confronti sul posto e l’hanno successivamente trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale. Anche la donna che era in macchina con lui è rimasta ferita, ma non in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, mentre sono stati avviati gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico. Al momento si segnalano 5km di coda in direzione levante nel tratto compreso tra Genova Est e Recco, mentre Autostrade consiglia a coloro che stanno percorrendo il tratto verso la Toscana di uscire al casello di Genova Nervi.

