Bollino rosso per caldo opprimente e lavori all’aperto vietati

Liguria ancora stretta nella morsa del caldo opprimente ed afoso e anche per la giornata di oggi, martedì 1 luglio la Protezione Civile conferma il livello di allerta 3 – bollino rosso – per le giornate di oggi e domani mercoledì 2 luglio.

Il cielo in larga parte soleggiato e temperature ben al di sopra della media stagionale si accompagna a percentuali di umidità che acuiscono la sensazione di caldo e le temperature percepite.

Le temperature sono previste in ulteriore aumento e, soprattutto nelle ore più calde della giornata, potranno raggiungere e superare i 35 gradi centigradi.

Protezione civile e medici ribadiscono l’invito, rivolto soprattutto ai soggetti più fragili (anziani, bambini e persone con malattie croniche invalidanti) a non uscire nelle ore più calde della giornata, di consumare pasti leggeri, di bere molta acqua e prestare attenzione alla consumazione e alla conservazione di farmaci ed alimenti.

Scatta anche oggi l’ordinanza della Regione Liguria che vieta i lavori all’aperto tra le 12,30 e le 16 con l’invito a segnalare ogni violazione.

