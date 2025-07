Continua l’emergenza caldo, Arpal: “In Liguria sfiorata quota 40°C”

Liguria – Non sembra dare segni di cedimento l’ondata di calore che da diversi giorni sta interessando la Liguria e che dovrebbe proseguire fino al weekend. Ecco, di seguito, quanto comunicato da Arpal:

“Temperature record per giugno e disagio da caldo: nuova massima da 39.7°C in Liguria. Anche oggi, martedì 1 luglio 2025, le temperature restano ampiamente al di sopra dei valori climatologici. I valori minimi sono risultati particolarmente elevati nei capoluoghi, con 25.7°C a La Spezia, 26.3°C a Imperia, 27.0°C a Savona e 28.0°C a Genova.

Anche i valori massimi ieri sono rimasti molto alti: 31.8°C a Imperia, 33.3°C a Savona, 34.6°C a Genova e 37.6°C a La Spezia.

La massima assoluta in Liguria è stata registrata a Padivarma (zona C e Magra), con 39.7°C, nuovo valore record nel mese di giugno per la regione.

Permangono quindi condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone ABC e di disagio moderato sulle zone DE, come indicato anche nell’avviso meteorologico emesso oggi alle ore 11:26 dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria.

L’avviso di oggi segnala inoltre una bassa probabilità di temporali forti per oggi, martedì 1 luglio, sulle zone C ed E”.

