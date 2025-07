Genova, con i saldi torna la sosta gratuita: le informazioni

Genova – In occasione dei saldi estivi tornano anche quest’anno le modifiche della sosta nelle Blu Area e nell’Isola azzurra che consentiranno la sosta gratuita al fine di promuovere nelle vie dello shopping il flusso di cittadini e di turisti.

Il provvedimento sarà valido sabato 5 e sabato 12 luglio.

«Anche per il 2025, di concerto tra i nostri assessorati e preso atto delle necessità delle associazioni di categoria – dicono gli assessori al Commercio Tiziana Beghin e alla Mobilità Sostenibile e Genova Parcheggi SPA Emilio Robotti – abbiamo deciso di riproporre la gratuità delle aree di sosta nelle zone dello shopping. Una decisione, questa, che quest’anno ci sembra un atto dovuto per favorire e incoraggiare genovesi e turisti a effettuare i propri acquisti presso gli esercenti cittadini, garantendo loro una politica tariffaria che consenta di poter effettuare i propri acquisti con serenità e senza gravare ulteriormente sulle finanze familiari. Sappiamo che il momento dei saldi, siano essi estivi o invernali, rappresenta un momento molto importante anche per le famiglie che sfruttano queste finestre per poter fare acquisti ai quali in altri momenti dell’anno potrebbero essere costretti a dover rinunciare. Ma è una misura anche a tutela del nostro tessuto commerciale, anch’esso pesantemente gravato da una situazione economica ormai non sostenibile».

La gratuità della sosta, tuttavia, non sarà estesa ad alcune zone della città, in particolar modo a quelle nelle prossimità del lungomare e degli stabilimenti, proprio per tutelare le attività di questi ultimi.

Sono quindi escluse:

▪ Corso Italia

▪ Via Piave

▪ Viale Nazario Sauro;

▪ Via Renato Martorelli;

▪ Via Renzo Righetti;

▪ Via Giovanni Bovio;

▪ Via Don Giovanni Minzoni;

▪ Via Mario Galli;

▪ Via Tommaso Campanella;

▪ Via Giordano Bruno;

▪ Via del Tritone.

