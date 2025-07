Il sanremese Fabio Fognini incanta a Wimbledon e si arrende al quinto set con Alcaraz

Londra – Un’ultima volta da ricordare per il tennista sanremese Fabio Fognini, che nel pomeriggio di ieri ha affrontato il numero due al mondo – e rivale di Jannik Sinner – Carlos Alcaraz nel primo turno a Wimbledon in un match epico durato quattro ore e mezza.

Il tennista ligure, che a 38 anni compiuti era probabilmente all’ultima apparizione nel torneo più prestigioso del mondo, ha disputato una partita straordinaria, mettendo in seria difficoltà l’avversario spagnolo e portando la sfida fino al quinto set.

Una forma fisica che ha sorpreso lo stesso Alcaraz, che dopo l’ennesima risposta eccezionale di Fognini si è lasciato scappare un: “Ha 50 anni, come fa a giocare così?”, rivolto al proprio staff, prima di complimentarsi con lui nel post-partita, invitandolo a non smettere e unendosi alla standing ovation che gli ha riservato tutto il pubblico del Centre Court di Wimbledon.

