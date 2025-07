Marassi, ruspa trancia tubo del gas in viale Bracelli

Genova – Un forte odore di gas che si spande tra i palazzi e la preoccupazione per possibili esplosioni. L’emergenza è in atto in viale Bracelli, nel quartiere di Marassi dove una ruspa impegnata negli scavi per la fibra ottica ha tranciato una condotta del gas.

Il forte odore ha messo in allarme operai e residenti della zona che hanno fatoto scattare l’emergenza chiamando il numero di emergenza 112.

Sul posto sono accorsi i mezzi di emergenza e la squadra di Ireti preposta a questo tipo di interventi delicati.

Sul posto sono segnalati anche disagi per il traffico per il restringimento della carreggiata per consentire l’intervento di riparazione.

Perplessità dei residenti anche sulla opportunità di eseguire scavi e lavori stradali in una giornata “da bollino rosso” con l’ordinanza della Regione Liguria che vieta il lavoro all’aperto dalle 12,30 alle 16.