Savona, ancora due uomini feriti a coltellate nella notte

Savona – Ancora episodi di violenza ed ancora due uomini feriti a coltellate nella notte appena trascorsa. E’ successo in piazzale Eroe dei due Mondi dove alcuni passanti hanno trovato questa mattina all’alba un uomo a terra, sanguinante, ferito in modo grave.

Subito è scattata la chiamata al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto il soccorso medico e le forze dell’ordine.

Sul posto è arrivata l’automedica del 118 e l’ambulanza e l’uomo è stato stabilizzato e trasferito con la massima urgenza all’ospedale san Paolo in codice rosso, il più grave.

Poco dopo una seconda persona è stata trovata insanguinata e subito soccorsae trasferita in ospedale con il codice giallo, intermedio per gravità.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda ed identificare le due persone che risulterebbero senza documenti di identità.

Indagini anche per accertare se i due episodi sono collegati o se addirittura i due siano coinvolti nella medesima aggressione, forse come vittime e aggressore.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]