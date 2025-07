Arma di Taggia, nuovo nido di tartaruga Caretta caretta

Arma di Taggia (Imperia) – Un nuovo nido di tartaruga marina Caretta caretta in Liguria – il terzo – e bis per la spiaggia libera attrezzata “La Fortezza” ad Arma di Taggia.

A scoprire il passaggio della tartaruga ed il nuovo nido una volontaria dell’associazione Delfini del Ponente che, insieme ad altri, monitora le spiagge della Liguria per cercare di assistere alla deposizione ma, soprattutto, per salvaguardare le tartarughe dalla curiosità eccessiva. La volontaria ha notato i segni ormai inconfondibili della “passeggiata” della tartaruga sulla spiaggia ed è bastato seguire le tracce per risalire al punto di nidificazione che si trova a poca distanza da quello dello scorso anno.

La Liguria sembra confermarsi nuovo territorio per la deposizione delle uova e per la nascita delle nuove generazioni di tartaruga Caretta caretta che, sino allo scorso anno, raramente erano state avvistate fuori dall’acqua per via delle temperature non adatte alla nidificazione.

Il surriscaldamento del Mar Ligure – con gli oltre 5 gradi in più rispetto alla passata stagione – modifica le abitudini delle tartarughe che mai come oggi si spingono a nord per deporre le uova.

Non appena individuato il nido i bagnini hanno avvisato la Guardia Costiera che ha fatto scattare l’ormai consolidato protocollo del GLIT, il grutto ligure per le tartarughe per vede la collaborazione della Guardia Costiera, dell’Acquario di Genova per la parte veterinaria e scientifica e alcune associazioni di difesa dell’ambiente.

Il nido è stato visitato e controllato e sono scattate le misure di protezione che impediscono di avvicinarsi alla zona di deposizione. Un piccolo sacrificio per un risultato entusiasmante perchè tra qualche settimana nasceranno le tartarughine della prossima generazione.

Il nido si trova a circa 11 metri dalla riva e a 15 centimetri di profondità.

Presente sul luogo anche tutta l’attrezzatura necessaria a rilevare la temperature e l’umidità presente nel nido per raccogliere dati utili alla scienza e per controllare il nido visto che lo scorso anno le onde troppo forti ne avevano compromesso uno.

Per Arma di Taggia si tratta della seconda volta per i nidi di tartaruga Caretta caretta perchè la notte del 27 giugno dello scorso anno era stato trovato un altro nido