Caldo opprimente in Liguria, terza giornata da Bollino rosso

Liguria – Terza giornata da Bollino Rosso per caldo opprimente in Liguria e temperature che torneranno a sfiorare i 40 gradi come già avvenuto nello spezzino nella giornata di lunedì.

Con il promontorio anticiclonico ben saldo sul Mediterraneo, quella che inizia oggi sarà un’altra giornata all’insegna del caldo afoso, con percentuali di umidità tali da far percepire temperature persino superiori a quelle registrate dai termometri.

L’ondata di calore farà scattare l’emergenza anche per la giornata di domani, giovedì 3 luglio e dovrebbe proseguire fino al weekend.

Permangono quindi condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo

La Protezione Civile rinnova l’invito a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata per anziani e bambini e persone con malattie croniche ed invalidanti e a bere molta acqua evitando pasti pesanti e alcolici.

Attenzione anche alla conservazione dei cibi e dei Farmaci.

In questi giorni si registra un aumento considerevole di ricoveri ospedalieri per le conseguenze del caldo, specie tra la popolazione più anziana.

