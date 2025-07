Emergenza caldo, da Castelletto a Marassi: blackout in diverse zone di Genova

Genova – L’emergenza caldo colpisce anche l’elettricità. Sono diverse le zone di Genova dove in queste ore si sono segnalati malfunzionamenti alla rete elettrica, con blackout talvolta anche prolungati che hanno interessato Marassi, Castelletto, Righi, Oregina, Sampierdarena e tante altre zone.

Viste le alte temperature, le conseguenze sono molto pesanti per i cittadini coinvolti. Frigoriferi e congelatori che non funzionano, così come condizionatori e ventilatori fuori uso. Senza considerare i danni per gli esercizi commerciali, come alcuni locali che hanno dovuto chiudere nonostante avessero diverse prenotazioni per queste ore.

Il tutto si ripercuote anche sui semafori, che si sono spenti in diverse zone del capoluogo: da corso De Stefanis a via Peschiera, passando per via Assarotti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e fortunatamente non si registrerebbero incidenti.

