Genova, all’Osservatorio Astronomico del Righi la notte delle stelle innamorate

Genova – Osservazione delle stelle e celebrazione della tradizionale “notte dei desideri” e della “festa delle stelle innamorate”. E’ quanto propone per venerdì 4 luglio, alle ore 21.45 l’Osservatorio Astronomico del Righi che apre le porte al pubblico per la celebrazione del Tanabata la festa orientale legata ad antiche tradizioni e credenze popolari.

Un’antica leggenda orientale vuole infatti che la settima notte del settimo mese si festeggino “le stelle amanti” che, separate dalla via Lattea, possono incontrarsi solo una notte ogni anno, appunto in occasione della festa in cui tutti i sogni si possono avverare.

Tanabata è una festa tradizionale giapponese derivata dall’equivalente festività cinese di Qīxī. Celebra il ricongiungimento delle divinità Orihime e Hikoboshi, rappresentanti le stelle Vega e Altair.

I due, a causa della loro passione, dimenticarono i propri doveri e furono per questo puniti dal padre di lei, Tentei, il Re del cielo. Furono separati e confinati alle due rive del Fiume Celeste (la via Lattea) e fu impedito loro di incontrarsi, salvo un solo giorno all’anno, il settimo giorno del settimo mese lunare.

La notte viene festeggiata, a seconda delle località e delle regioni, in Cina o in Giappone secondo il calendario lunare di 28 giorni e quindi la data cambia di anno in anno.

Anche quest’anno l’Osservatorio Astronomico del Righi vuole ricreare la magia di questo antico mito celeste con un’animazione speciale nella Sala didattica-Planetario interamente dedicata alla festa del Tanabata. La data esatta per la Festa sarebbe quella di lunedì 7 luglio ma la serata viene anticipata a venerdì 4 luglio in modo da farla coincidere con l’inizio del fine settimana.

Come vuole l’usanza, inoltre, verranno distribuiti i cartoncini colorati (“tanzaku”) sui quali ciascuno scriverà il proprio desiderio. Nella notte delle stelle innamorate, infatti, si celebra anche la notte dei desideri perché solo in questa notte i due amanti condannati per l’eternità possono esaudire il loro desiderio di incontrarsi. Per questo l’usanza prevede che chi partecipa alla festa scriva il proprio desiderio su una striscia di cartone colorato per poi appenderla al ramo di un albero. I cartoncini verranno poi appesi ai rami degli alberi di bambù presenti nel giardino antistante l’Osservatorio e lasciati alla luce degli astri per tutta la notte. Toccherà proprio alle stelle scegliere quale desiderio esaudire.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 349 6109467