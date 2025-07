Genova, perdita d’acqua in una casa: poliziotti intervengono e trovano 2kg di droga

Genova – Sono intervenuti presso un’abitazione situata in corso Sardegna dopo la segnalazione di un uomo, che denunciava una copiosa perdita d’acqua da un appartamento vicino. Una volta fatto il loro ingresso nell’abitazione, gli agenti hanno trovato un rubinetto completamente aperto e un uomo in stato di semi-incoscienza sdraiato sul letto. Inoltre, avvertendo un forte odore di sostanza stupefacente nell’abitazione, sono stati avviati gli accertamenti necessari che hanno portato al rinvenimento di circa 2kg di droga, tra hashish, ecstasy, anfetamine, oppiacei e più di 3mila euro in contanti.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti dell’uomo e l’hanno successivamente trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino.

Dopo le dimissioni, verrà messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]