Genova, pugni in faccia ad un pensionato per derubarlo: arrestato 21enne

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 21enne pluripregiudicato per tentata rapina aggravata e denunciato anche per resistenza e violenza o minacce a pubblico ufficiale.

Un pensionato di 78 anni, ieri sera, attendeva l’autobus presso la fermata di via Degola, nel quartiere genovese di Sampierdarena, quando il 21enne lo ha colpito al volto con due pugni nel tentativo di derubarlo, facendolo cadere a terra.

Una giovane ragazza, che si trovava nelle vicinanze, ha assistito alla scena e ha visto il giovane prima aggredire l’anziano per poi scappare velocemente perdendo il cellulare. É così intervenuta e poi ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Gli agenti giunti sul posto, dopo aver soccorso l’anziano che è stato portato al Villa Scassi, hanno analizzato lo smartphone perso dal 21enne, che aveva alcune foto nella galleria che lo raffiguravano, corrispondenti alla descrizione fornita dalla testimone.

Sono state effettuate diverse ricerche in zona e, poco dopo, la volante l’ha intercettato in via Cantore. Una volta raggiunto, l’uomo ha opposto resistenza minacciando gli agenti e inveendo nei loro confronti, mantenendo questo comportamento anche durante il trasporto in Questura. É stato arrestato e trasferito in carcere a Marassi.

