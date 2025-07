Meteo Liguria, ancora caldo opprimente

Il promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale resta stabile sul Mediterraneo mantenendo condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato accompagnato da ondate di caldo decisamente oltre la media. In Liguria terza giornata da bollino rosso per le temperature e l’afa opprimente.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 2 Luglio 2025

Cieli sereni al mattino o al più velati a levante.

A partire dal primo pomeriggio andranno a svilupparsi i primi fenomeni convettivi sul comparto delle Alpi Liguri e sulla Val d’Aveto/Trebbia, con rovesci localmente intensi.

Sulla costa invece continuerà ad essere soleggiato, o al più parzialmente nuvoloso, con qualche nuvola in più sul savonese.

Venti nelle prime ore del mattino netto rinforzo dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 50-60km/h sui settori costieri centro-occidentali.

Da metà mattinata venti deboli e variabili ovunque.

Mare calmo o quasi calmo

Temperature minime stazionarie o in leggero aumento. Massime stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +25°C/+30°C e massime tra +30°C/+35°C

Nell’interno temperature minime tra +15°C/+22°C e massime tra +30°C/+39°C