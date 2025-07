Tragedia a Pontetto, 60enne si tuffa in mare e muore sotto gli occhi del figlio

Bogliasco (Genova) – Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio a Pontetto, nel comune di Bogliasco, dove un uomo di circa 60 anni è morto dopo essersi tuffato in mare.

È avvenuto intorno alle 17 e diverse delle persone presenti hanno notato l’uomo in difficoltà subito dopo il tuffo e hanno tentato di aiutarlo, portandolo a riva e richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Capitaneria di porto, ma nonostante diversi tentativi di rianimazione i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La vittima sarebbe una persona di circa 60 anni residente nella zona e che si trovava sulla scogliera in compagnia della compagna e del figlio piccolo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno ricostruito la vicenda.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]