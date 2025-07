Genova, camion carico di azoto liquido contro il guard rail

Genova – Ha perso il controllo dell’autocisterna carica di azoto liquido che stava trasportando e si è schiantato contro il guard-rail restando bloccato. E’ successo questo pomeriggio in via Romairone, nel quartiere di Bolzaneto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco allertati dalle chiamate al numero di emergenza 112 e l’ambulanza del 118.

Il conducente del pesante automezzo è stato estratto dalla cabina e poi condotto al pronto soccorso per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e, nel pomeriggio, hanno collaborato per la rimozione del mezzo pesante.

Infatti il mezzo era rimasto incastrato col telaio nel guard rail ed è stato necessario, per i Vigili del Fuoco, utilizzare gli strumenti idraulici da sollevamento e taglio, e il moto troncatore.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Il mezzo effettuava servizio di rifornimento di ospedali

