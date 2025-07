Caos Autostrade, pezzi di impalcatura precipitano dal viadotto Bisagno

Genova – Ancora pezzi di impalcature che cadono da un’altezza di 70 metri e si schiantano tra le auto in sosta, fortunatamente senza ferire nessuno, e ancora paura tra i residenti di via delle Gavette e chi la frequenta per vari motivi. E’ successo ieri mattina, proprio mentre una troupe della Rai girava un servizio sulla difficile convivenza tra il cantiere per la manutenzione del viadotto Bisagno, sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, e chi vive e lavora in zona.

Un cantiere che da anni – secondo la denuncia dei residenti – provoca disagi ma soprattutto che spesso vede precipitare oggetti di varia dimensione e da altezze rievanti, tanto da rendere quasi certamente “mortale” un eventuale impatto con una persona che si trovasse a passare sotto.

Intorno alle 8 le telecamere Rai documentano il ritrovamento, in uno dei posteggi sotto al viadotto, di parti metalliche e di legno presumibilmente cadute dal viadotto e precipitate sulle auto in sosta.

Parabrezza in frantumi e carrozzerie pesantemente danneggiate sono il risultato della caduta e solo la fortuna ha voluto che al momento non ci fosse nessuno nel parcheggio, per prendere o posteggiare l’auto.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e poi i tecnici di Aspi mentre in quota, ad oltre 70 metri, si procedeva allo smontaggio di parte delle impalcature usate per le riparazioni.

Una doppia indagine, delle forze dell’ordine e della stessa Aspi, chiariranno cosa è avvenuto e individueranno i responsabili ma i residenti della zona non sono tranquilli e chiedono che l’intera area venga messa in sicurezza e che Autostrade si faccia carico di un’operazione per risarcire quanti vorranno lasciare le abitazioni sotto il viadotto per trasferirsi altrove come già avvenuto per il viadotto del Ponte Morandi, tristemente famoso per il crollo del 14 agosto 2018 con la tragica morte di 43 persone.

(nella foto un frame del servizio Rai 3 di Fabrizio Assandri che documenta l’accaduto)

