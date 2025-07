Ex Ministro Claudio Scajola indagato dalla procura europea

Imperia – Il sindaco Claudio Scajola, ex ministro della Repubblica e al vertice della città metropolitana di Imperia (la ex Provincia di Imperia) sarebbe indagato dalla Procura Europea che vigila sui fondi erogati per le grandi opere.

Secondo l’ipotesi di accusa Scajola sarebbe coinvolto in una tentata truffa ai danni della UE per ottenere fondi per la realizzazione di un biodigestore per rifiuti da costruire nel Comune di Taggia.

La procura di Imperia avrebbe aperto un fascicolo di indagine su una richiesta di fondi del PNRR, per una cifra di circa 6 milioni di euro, che dovevano finanziare la costruzione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti riciclabili con un biodigestore.

Il sindaco Scajola respinge le accuse e ha spiegato che le somme ricevute dalla UE sono marginali rispetto al costo totale della costruzione. Il sindaco e presidente della Provincia si augura che venga presto chiarito tutto e che la vicenda non rallenti il progetto definito “strategico” sia per l’aspetto ambientale che economico.