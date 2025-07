Genova, autista insultato su un bus in via Bobbio: intervento degli agenti

Genova – Ancora un episodio di aggressione, in questo caso verbale, ai danni di un autista di un mezzo pubblico. L’episodio più recente è avvenuto nella serata di ieri a bordo di una linea 634 del bus Amt che stava percorrendo via Bobbio, nel quartiere genovese di Marassi, dove due passeggeri che stavano attendendo il transito alla fermata hanno iniziato ad insultare pesantemente l’autista perché, a detta loro, il mezzo era arrivato in ritardo.

Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine che sono riuscite a riportare la situazione sotto controllo, ma l’autista – visibilmente in stato di shock – è stato accompagnato all’ospedale dai sanitari del 118.

Tra l’altro, secondo quanto emerso, la corsa avrebbe leggermente ritardato perché pochi minuti prima in via Roma lo stesso autista si era visto costretto a far scendere un altro passeggero che, apparentemente senza motivo, aveva iniziato ad insultare tutti i passeggeri.

