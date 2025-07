Marassi, sciame di api sul cornicione di un palazzo, arriva la Gru

Genova – E’ stato necessario far arrivare una grossa gru con “cestello” per prelevare in sicurezza lo sciame di api che si era insediato sotto al cornicione di un palazzo di via Moro nel quartiere di Marassi.

Gli insetti erano arrivati già da qualche settimana ed invece di cercare una nuova casa, come avviene di solito, hanno deciso di costruire sul posto i favi per il miele e si sono “insediate”.

In genere, in questa stagione, le api sciamano, ovvero la Regina vecchia lascia il nido insieme ad una parte delle sue fedelissime operaie e vola via per fondare una nuova colonia lasciando la nuova Regina “in carica”.

Un fenomeno naturale che prosegue da milioni di anni e che recentemente interessa di più le città perché aumenta il numero di appassionati che le allevano anche in terreni “vicini” ai centri abitati.

In genere lo sciame si posa in luoghi accessibili ed un apicoltore interviene per rimuoverle e portarle al sicuro ma, alcuni casi, come questo, le api si “insediano” e costruiscono il nido in luoghi inopportuni come terrazzi e cornicioni.

Non potendo intervenire “dal basso” o dalle finestre vicine, l’apicoltore ha richiesto l’ausilio di una Gru e l’intervento risulterà oneroso.

Per questo le associazioni degli apicoltori chiedono da tempo che possa nascere una sorta di “convenzione” con i Vigili del Fuoco perché i pompieri mettano a disposizione le loro attrezzature nei casi di recupero di sciami in luoghi “pubblici” ma di difficile accesso.